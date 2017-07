中國出台新GDP計算方法 將未來經濟有何影響

By

【KTSF 陶璟樂報導】

中國經濟穩步增長,上週新出台的GDP計算方法,將對未來經濟有何影響?

上星期中國公布了新的國內生產總值GDP計算方法,包括新增項目醫保和旅遊業等所謂的”新經濟”。

有關數據顯示,中國第二季度GDP增長6.9%,和上個季度相比這個數字沒有變化,同比預期也有上升。

有經濟學家稱,新的計算方法對於GDP的影響仍在觀望中,不過猜想對整體數字影響不大。

與此同時,有研究表明,中國經濟現在是”難以置信的穩定”,讓很多經濟學家不得不質疑,GDP反映的數字是否真實。

有學者經常使用用電輸出和建築產業做為真正經濟實力的測量指數。



在中共的領導下,習近平曾提出要使中國經濟穩定在一定範圍,中國政府在3月份曾預計,在2017年的第二季度,經濟增長為6.5%,目前看來,中國的經濟狀況的確是在穩步提升的。

