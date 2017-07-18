中國出台新GDP計算方法 將未來經濟有何影響

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【KTSF 陶璟樂報導】

中國經濟穩步增長，上週新出台的GDP計算方法，將對未來經濟有何影響？

上星期中國公布了新的國內生產總值GDP計算方法，包括新增項目醫保和旅遊業等所謂的”新經濟”。

有關數據顯示，中國第二季度GDP增長6.9%，和上個季度相比這個數字沒有變化，同比預期也有上升。

有經濟學家稱，新的計算方法對於GDP的影響仍在觀望中，不過猜想對整體數字影響不大。

與此同時，有研究表明，中國經濟現在是”難以置信的穩定”，讓很多經濟學家不得不質疑，GDP反映的數字是否真實。

有學者經常使用用電輸出和建築產業做為真正經濟實力的測量指數。



在中共的領導下，習近平曾提出要使中國經濟穩定在一定範圍，中國政府在3月份曾預計，在2017年的第二季度，經濟增長為6.5%，目前看來，中國的經濟狀況的確是在穩步提升的。

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