中國的天宮一號太空飛行器殘骸,預料最快會在週五墜落地球。

天宮一號重約9噸,約有一輛巴士般大,在回歸大氣層時,除少數高密度組件,主體大部分預料會燒毀解體。

天宮一號在2011年送上太空,用了5年,到去年9月沒再傳輸數據返地球,在失聯的情況下,沒法按預定將它送入南太平洋海域。

目前碎片墜落的確實地點仍難以預測,不過歐洲太空總署認為,公眾不必過份擔心,因為被天宮一號殘骸擊中的機率,大概相當於一年裡兩次被雷擊中的機率。

