【KTSF 吳倩妤報導】

中國海軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練,這是中國航母遼寧艦首次出遠海訓練。

中國遼寧號艦艇編隊星期一早上通過台灣屏東鵝鑾鼻以南90公里海域,穿越巴士海峽,駛經東沙島東南海域,將到南海進行遠海訓練。

中國海軍透露,此次訓練是根據年度訓練計劃組織實施的。

台灣軍方就表示,全程嚴密監控中國海軍情況,台灣傳媒報導,台灣軍方曾先後出動4架F16戰機及兩架RF16偵察機,跟蹤偵察遼寧艦。

中國外交部發言人華春瑩指,遼寧號這次訓練符合國際法,中國航母應依法享有國際法規定的海上航行及飛越的自由,呼籲各方尊重中國的權利。

