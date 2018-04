By

【i-CABLE】

印度總理莫迪訪華,在武漢與中國國家主席習近平非正式會晤。

習近平指,兩個偉大的國家開展偉大的合作,能夠對世界產生影響,希望這次會面能揭開中印關係新篇章,要從戰略上把握中印關係大局,確保兩國關係始終沿正確方向前進,使兩國友好關係如長江和恒河不息向前,更緊密發展夥伴關係。

莫迪則指期望明年招待習近平到印度出席非正式峰會,保持頻繁交往和溝通,符合兩國和地區共同利益。

