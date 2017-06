李克強訪德強調 中國將繼續履行巴黎氣候協定

By

正在德國訪問的中國總理李克強強調,中國會繼續履行《巴黎協定》中的承諾,李克強稍後會到比利時,據報將與歐盟領導人發表聯合聲明,重申支持及落實《巴黎協定》。

總理李克強離開德國前,與德國總理默克爾見證兩國代表簽訂能源、融資等合作協議,李克強表明中方沒打算改變《巴黎協定》的立場,身為最大碳排放國家,中方認為,氣候暖化是全球共同面對的挑戰,沒有國家可以推卸。默克爾稱,全球充斥不安因素,她與李克強同意更加要攜手,促進全球穩定。

李克強下一站到比利時布魯塞爾出席中歐峰會,據報雙方會發表聯合聲明,強調在當前履行《巴黎協定》比任何時候都重要,形容氣候變化帶來的威脅,可與國家安全問題相提並論。

根據《巴黎協定》,簽署確認的國家承諾減少使用石化燃料,並在2020年前,每年資助1,000億美元,協助貧困國家減排,亦會發展清潔能源,增加就業及刺激經濟。

