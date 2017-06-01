李克強訪德強調 中國將繼續履行巴黎氣候協定

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正在德國訪問的中國總理李克強強調，中國會繼續履行《巴黎協定》中的承諾，李克強稍後會到比利時，據報將與歐盟領導人發表聯合聲明，重申支持及落實《巴黎協定》。

總理李克強離開德國前，與德國總理默克爾見證兩國代表簽訂能源、融資等合作協議，李克強表明中方沒打算改變《巴黎協定》的立場，身為最大碳排放國家，中方認為，氣候暖化是全球共同面對的挑戰，沒有國家可以推卸。默克爾稱，全球充斥不安因素，她與李克強同意更加要攜手，促進全球穩定。

李克強下一站到比利時布魯塞爾出席中歐峰會，據報雙方會發表聯合聲明，強調在當前履行《巴黎協定》比任何時候都重要，形容氣候變化帶來的威脅，可與國家安全問題相提並論。

根據《巴黎協定》，簽署確認的國家承諾減少使用石化燃料，並在2020年前，每年資助1,000億美元，協助貧困國家減排，亦會發展清潔能源，增加就業及刺激經濟。

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