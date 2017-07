By

“債券通”週一開通,在港交所舉行啟動儀式,來港主禮的人行副行長潘功勝指,香港是中國金融市場對外開放的重要試驗場,相信”債券通”開通,可以擴大香港市場的規模,香港行政長官林鄭月娥指會適時研究開通南向通。

“債券通”開通,人行副行長潘功勝來港及金管局總裁陳德霖主持啟動打鑼儀式,潘功勝指香港是中國金融市場對外開放的重要試驗場,相信”債券通”開通,可以擴大香港市場的規模。

暫時債券通只是開放了北向通,即讓外資買賣中國債券,但就未容許中國投資者南下買海外債券,出席見證儀式的林鄭月娥稱會適時研究開通南向通。

國開行、農發行等7間機構就同時宣佈會通過”債券通”發行債券。

