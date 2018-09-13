美國財長據報已邀請中方數週內重啟貿易談判

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美國白宮經濟顧問庫德洛證實，財政部官員正與中國討論兩國貿易問題，據報財長姆欽已邀請中方數週內重啟貿易談判，在北京，外交部發言人表示，已收到美國邀請進行新一輪磋商，對此表示歡迎。

美國打算向2,000億美元中國貨品加徵最多 25% 的關稅之際，白宮經濟顧問庫德洛向霍士新聞證實，財長姆欽已向中方高層官員發出邀請，進行新一輪貿易談判。

他在白宮外見記者時未有透露詳情，但形容會面是正面訊號。他指，只要中方在談判桌認真討論，收到積極效果，美國政府願意與對方展開更多磋商，但庫德洛強調，不能保證新一輪談判一定有成果。

《華爾街日報》早前引述消息，指財長姆欽本周向以副總理劉鶴為首的中方官員發出邀請，建議未來幾星期進行新一輪貿易談判，會談地點有可能在北京或華盛頓。中美副部級官員上月曾在華盛頓會面，但沒有實質成果。

中美現時已各自向對方500億美元貨品加徵關稅，在華美國企業在北京和上海的美國商會，訪問了近500間在華美國企業代表，近3分之2人認為在中美貿易戰身受其害，成本上升，足以影響到企業運作。

近四分之三企業更稱，如果徵稅貨品再加碼，勢必損害企業業務，促請特朗普政府審視貿易政策。

不過，特朗普總統上週明言，除了正準備落實2,000億美元的對華關稅清單，他想的話更可以隨時加碼，額外向2,670億美元中國貨收進口稅。

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