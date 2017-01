蔡英文過境休斯頓晤美國政界人士 惹中方反對

By

台灣的蔡英文總統抵達洪都拉斯,展開中美洲四國訪問。蔡英文過境美國休斯敦期間,曾與資深參議員麥凱恩通電話,以及與得州參議員克魯茲等人會晤。克魯茲稱中方人員事前施壓,勸他勿與蔡英文會面,遭他拒絕。

克魯茲於蔡英文啟程往洪都拉斯前,到酒店與她會談近一小時。克魯茲表示,雙方談及對台軍售、聯合軍演、兩地交流及經貿合作,兩人均同意尋求提升雙邊關係。

蔡英文提及明白《跨太平洋戰略經濟夥伴協定》(TPP) 看起來已沒有希望,但仍期盼台美能簽訂自由貿易協議。克魯茲亦同意,稱希望台灣進一步開放市場,好讓得州農牧業能分一杯羹。

候任總統特朗普接聽蔡英文恭賀當選的電話後,克魯茲曾公開表態支持。克魯茲透露與蔡英文見面前,自己及其他國會議員接獲中方領事館人員信函,敦促他們秉持「一個中國」政策,不要與蔡英文會面。但他認為北京當局無權決定他們跟誰見面,明確拒絕要求。

蔡英文過境休斯敦期間,亦與得州州長阿博特會面,以及美國在台協會理事主席莫健和與參議員麥凱恩通電話。其中莫健表示,美方已向中方傳達訊息,呼籲盡快恢復兩岸對話。

隨同外訪的國安會官員未有具體列明蔡英文過境期間曾與誰人會談,只表示沒與特朗普團隊人員見面,並否認台灣媒體報道所述,有與美國傳統基金會創辦人佛訥共晉午餐。

在北京,中國外交部重申反對美國的政界人物與蔡英文接觸。

中國外交部發言人陸慷說:”我們堅決反對台灣地區領導人利用所謂的過境之機,與美方的官方人士進行任何形式的接觸,並從事干擾和破壞中美關係的活動。我們再次敦促美方有關人士恪守一個中國的政策和中美三個聯合公報原則,妥善處理涉台問題,以免損害中美關係大區,和台灣海峽的和平與穩定。”

