【i-CABLE】

中國國務院星期四宣布,由下月1日起所有進口抗癌藥實施零關稅,對於不少病人和家屬來說,無疑可以減輕經濟負擔。

不過,香港有線新聞台到訪數間廣州醫院和藥房,部份未收到有關方面的安排。有醫院指即使收到通知,但估計抗癌藥的價格未必即時可以生效。

在中國內地有”藥俠”之稱的陸勇,曾經因為正廠藥價甚貴,向和自己同樣遭遇的白血病人售賣廉價印度仿製藥物而被控告。

他歡迎今次政府的措施,估計可以令抗癌藥藥價至少下降一成。

他指仿製藥未必達到正貨同樣效果,如果價錢變得可以負擔,會令更多病人買原廠藥。

陸勇又期望政府實施零關稅之餘,應該進一步採取措施,例如仿傚印度政府在引入外國進口藥時,參與價格談判,進一步降低藥價。

