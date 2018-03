中國正研究反制措施 學者指中國暫無能力與美硬碰

By

【i-CABLE】

兩會閉幕當日,中國國家主席習近平和總理李克強都分別向美國隔空放話,不過仍然阻止不到美國發起貿易戰,特朗普總統簽署備忘錄,宣佈向中國開徵進口關稅,涉及近100種中國產品,包括電子產品、衣物等等,涉及每年最少數百億美元。習近平剛剛才連任,選擇在這個時機開戰,是否有特殊用意呢?

貿易戰即將爆發,亦正值全國人大會議閉幕只有數日,中國內地官方媒體宣佈美國總統特朗普”以其他方式”祝賀習近平連任的同時,政府新班子就要面對中美關係的急劇惡化,特朗普簽署備忘錄,宣佈向中國開徵進口關稅,估計涉及每年最少500億美元。

北京的外交學者梁雲祥相信美方簽署備忘錄的時間,並非是衝著人大閉幕而來。北京大學國際關係學院教授梁雲祥認為,近期雖然留意到中國無論外交部發言人,或者媒體的放話,態度都顯得強硬,但相信中國會作出一些妥協,因為目前沒有能力和美國硬碰。

梁雲祥說:”習近平政權他想要持續,除了國內政治之外,外交上實際上也需要安定一些,我覺得他不會比5年前,比過去5年更強硬,在面對美國不管是貿易或者其他方面的壓力,在語言上肯定會很強硬,但關鍵是看怎麼做,在行為上我覺得可能會千方百計的和美國討價還價,然後去獲得一個基本的穩定,這是中國的國家利益。”

中國內地傳媒引述中央內部消息指,指中方已經判斷在中美展開談判前,美方會採取強硬的徵稅措施,商務部、外交部,以及各個財金部門已經正式取消休假,準備好應對,以及研究各種反制裁措施。

