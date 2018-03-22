中國正研究反制措施 學者指中國暫無能力與美硬碰

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兩會閉幕當日，中國國家主席習近平和總理李克強都分別向美國隔空放話，不過仍然阻止不到美國發起貿易戰，特朗普總統簽署備忘錄，宣佈向中國開徵進口關稅，涉及近100種中國產品，包括電子產品、衣物等等，涉及每年最少數百億美元。習近平剛剛才連任，選擇在這個時機開戰，是否有特殊用意呢？

貿易戰即將爆發，亦正值全國人大會議閉幕只有數日，中國內地官方媒體宣佈美國總統特朗普”以其他方式”祝賀習近平連任的同時，政府新班子就要面對中美關係的急劇惡化，特朗普簽署備忘錄，宣佈向中國開徵進口關稅，估計涉及每年最少500億美元。

北京的外交學者梁雲祥相信美方簽署備忘錄的時間，並非是衝著人大閉幕而來。北京大學國際關係學院教授梁雲祥認為，近期雖然留意到中國無論外交部發言人，或者媒體的放話，態度都顯得強硬，但相信中國會作出一些妥協，因為目前沒有能力和美國硬碰。

梁雲祥說：”習近平政權他想要持續，除了國內政治之外，外交上實際上也需要安定一些，我覺得他不會比5年前，比過去5年更強硬，在面對美國不管是貿易或者其他方面的壓力，在語言上肯定會很強硬，但關鍵是看怎麼做，在行為上我覺得可能會千方百計的和美國討價還價，然後去獲得一個基本的穩定，這是中國的國家利益。”

中國內地傳媒引述中央內部消息指，指中方已經判斷在中美展開談判前，美方會採取強硬的徵稅措施，商務部、外交部，以及各個財金部門已經正式取消休假，準備好應對，以及研究各種反制裁措施。

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