湖南衡陽市,一名男子駕車蓄意衝入廣場撞向人群,再揮刀斬人,最少11人死亡、44人受傷,54歲司機被捕,當局指他有多次犯罪記錄。

多人受傷倒地、等候救援,部份人散開至安全地方。

事發於週三晚7時許,一輛紅色汽車突然加速衝向市內一個廣場,撞倒廣場內的民眾,司機隨後再下車斬傷多人,傷者被送往醫院搶救。

民眾及警員合力將司機制服,當局正調查他的犯案動機。

