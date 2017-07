By

【i-CABLE】

即時通訊應用程式WhatsApp功能據報在中國受到限制,用戶如果不翻牆就只能收到文字訊息,不能傳送或接收圖片或語音檔案。

中國外交部發言人陸慷回應有關問題時指,不了解相關情況。

WhatsApp是中國異見人士為避開當局監控而常用的通訊軟件。

