By

【i-CABLE】

特朗普總統繼續訪華行程,週四早上兩國元首舉行正式會談,大部分時間都集中在經貿議題上。

始終是商人出身,金錢才是最實際。習近平和特朗普更親自出席中美企業家對話,見證簽訂15份商貿協議,範圍包括向美國購買天然氣和波音飛機等等。

兩國最終簽訂的經貿合作總額高達2,535億美金,不只破了中美經貿合作的紀錄,更是世界經貿合作史的新紀錄。

不過回到數字,去年中美的貿易逆差達3,470億美金,所以是次破紀錄的經貿協議仍然未能完全填補逆差這個缺口,雖然如此,習近平和特朗普似乎是對此感到很滿意。

特朗普週五離開北京後,隨即會到越南參加亞太經合組織會議,屆時很有可能會再次與習近平見面。

