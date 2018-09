By

【i-CABLE】

特朗普總統在聯合國安理會發言時,公開指中國企圖干預美國中期選舉,以示不滿華府強硬的對華貿易政策,中國外交部長王毅否認指控,強調不接受其他國家對中國的無理指摘。

特朗普以輪任主席身份首次主持聯合國安理會會議,原本緊貼議題,討論防止核武和化武等大殺傷力武器擴散,發言至一半,突然指摘中國企圖干預舉行在即的美國中期選舉,高調地在國際場合作公開指控,但特朗普無具體提到中國以甚麼形式干預美國選舉,與會的王毅即場否認。

會議結束後、大批記者追問特朗普強調手上有大量證據,部份更涉及機密。

特朗普其後在Twitter表示,有中國官媒在美國報紙”落鱔稿”,宣揚中美貿易關係是互惠互利,貿易戰只會帶來傷害。

有華府官員指中方試圖透過政治、經濟、軍事和信息通訊工具影響美國輿論,維護中國政府的利益。

