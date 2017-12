中方駁斥特朗普 指競爭對抗必被時代唾棄（視頻）

By

【i-CALBE】

特朗普總統發表國家安全戰略報告,點名指中國及俄羅斯是美國的競爭對手,中國駐美國大使館回應指,競爭對抗是「逆潮流」而動,必會被時代唾棄,又指美國一方面宣稱要與中國發展伙伴關係,另一方面把中國放在對立面,是自相矛盾。 使館發言人強調堅持開放、包容、合作、共贏,在追求本國利益的同時,兼顧其他國家及國際社會共同利益,才可以實現人類共榮共存,否則便是徹頭徹尾的利己主義,會走向自我孤立。

特朗普上任一週年,美國最新的民調顯示,過半被訪者認為特朗普任總統後,美國的情況愈來愈差。對內失勢,或者是特朗普對外強硬的原因。 特朗普發布首份國家安全戰略報告,30多次提及中國,將中國列為戰略競爭對手,在經濟、軍事甚至價值觀等方面,挑戰美國權威同利益,試圖侵蝕美國安全同繁榮,甚至想取代美國在印太地區的地位。 特朗普一個月前訪華,見證中美簽署2萬億經貿協議,當時特朗普一改口風,指在逆差問題上他「並不怪中國」。 言猶在耳,特朗普的首份國家安全戰略報告,表明中國為其戰略競爭對手之一,批評中國挑戰美國權威和利益,試圖侵蝕美國安全和繁榮。 報告先後30多次提及中國,包括指中國偷竊美國的知識產權,又指中國擴充軍事力量,威脅到美國的重要基建,並指中國干預自由及公平的經濟,控制信息流通及輿論。 更甚的是,報告形容中國及俄羅斯為「修正主義國家」,指中俄想建立一個與美國的價值觀、利益對立的世界,指中國想取代美國在印太地區的地位,並把國家主導的經濟模式散播出去,重整地區秩序。 報告又指中國向外擴張主權,並且不正當大規模收集和利用數據,對外輸出腐敗及監控等專制手段。在北京,外交部要求美國停止故意歪曲中方戰略意圖,摒棄冷戰思維,和零和博弈等過時觀念。 中國駐美使館回應指,美國一方面要跟中國發展夥伴關係,另一方面把中國放在對立面,這是自相矛盾,又批評美國把其利益凌駕於他國和國際共同利益之上,是徹頭徹尾的利己主義,勢必走向自我孤立。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。