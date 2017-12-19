中方駁斥特朗普 指競爭對抗必被時代唾棄（視頻）

使館發言人強調堅持開放、包容、合作、共贏，在追求本國利益的同時，兼顧其他國家及國際社會共同利益，才可以實現人類共榮共存，否則便是徹頭徹尾的利己主義，會走向自我孤立。

特朗普總統發表國家安全戰略報告，點名指中國及俄羅斯是美國的競爭對手，中國駐美國大使館回應指，競爭對抗是「逆潮流」而動，必會被時代唾棄，又指美國一方面宣稱要與中國發展伙伴關係，另一方面把中國放在對立面，是自相矛盾。

特朗普上任一週年，美國最新的民調顯示，過半被訪者認為特朗普任總統後，美國的情況愈來愈差。對內失勢，或者是特朗普對外強硬的原因。

特朗普發布首份國家安全戰略報告，30多次提及中國，將中國列為戰略競爭對手，在經濟、軍事甚至價值觀等方面，挑戰美國權威同利益，試圖侵蝕美國安全同繁榮，甚至想取代美國在印太地區的地位。

特朗普一個月前訪華，見證中美簽署2萬億經貿協議，當時特朗普一改口風，指在逆差問題上他「並不怪中國」。

言猶在耳，特朗普的首份國家安全戰略報告，表明中國為其戰略競爭對手之一，批評中國挑戰美國權威和利益，試圖侵蝕美國安全和繁榮。

報告先後30多次提及中國，包括指中國偷竊美國的知識產權，又指中國擴充軍事力量，威脅到美國的重要基建，並指中國干預自由及公平的經濟，控制信息流通及輿論。

更甚的是，報告形容中國及俄羅斯為「修正主義國家」，指中俄想建立一個與美國的價值觀、利益對立的世界，指中國想取代美國在印太地區的地位，並把國家主導的經濟模式散播出去，重整地區秩序。

報告又指中國向外擴張主權，並且不正當大規模收集和利用數據，對外輸出腐敗及監控等專制手段。在北京，外交部要求美國停止故意歪曲中方戰略意圖，摒棄冷戰思維，和零和博弈等過時觀念。

中國駐美使館回應指，美國一方面要跟中國發展夥伴關係，另一方面把中國放在對立面，這是自相矛盾，又批評美國把其利益凌駕於他國和國際共同利益之上，是徹頭徹尾的利己主義，勢必走向自我孤立。