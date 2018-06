中國國務院指中國已切實履行加入世貿承諾

【i-CABLE】

中國國務院發表白皮書,指出中國付出巨大努力切實履行加入世貿組織承諾,中國商務部副部長王受文指,如認為中國做得不好就可以到世貿起訴中國,又指沒有一個成員因中國入世後而蝕底。

中國加入世貿第17年,首次發表白皮書,指出中國付出巨大努力切實履行加入世貿組織承諾,其中在貨物貿易領域,中國在2010年已全部履行貨物降稅承諾,將關稅總水平降至9.8%,2015年中國的貿易加權關稅水平是4.4%,當局認為與和美國的2.4%、歐盟的3%已經非常接近。

另外在服務貿易方面,2007年中國已兌現承諾,開放100個服務業。

至於中國在知識產權保護方面飽受批評,不過白皮書則指加強知識產權保護是中國的主動作為,而且效果明顯,從2001年起,中國對外支付知識產權費年均增長17%,2017年達到286億美元。

王受文又指,中國加入世貿組織17年,人民生活水平不斷提高、經濟快速發展,與此同時中國對世界經貿貢獻重大。

他又指世貿正面臨嚴峻挑戰,不點名批評美國濫用例外條款採取進口限制措施,令組織協定難以執行,他又擔心貿易爭端解決機制的上訴機構工作將陷入停滯。

