中國遊客被趕事件 中方續聲討瑞典

By

【i-CABLE】

中國遊客聲稱在瑞典受到粗暴對待的事件，當地檢察部門回應指，案件早於10日前已經結束調查，警察並沒有做錯，不過一直力撐遊客的中國駐瑞典大使就不同意調查結果，更指警察這樣做都沒有違法，質疑瑞典政府是否不尊重人權。

中國遊客被瑞典警察抬離酒店風波，瑞典檢察部門星期一作出回應，指針對警察是否粗暴對待遊客的調查早已結束。消息傳出後，中國駐瑞典大使再次接受瑞典媒體專訪，他對瑞典《快報》表示不同意調查結果。

桂從友指當時3名遊客被丟棄在荒郊野外的墳場，氣溫不足攝氏10度，生命安全受到威脅，但瑞典方面就指警察沒有違法，質疑瑞典法律是否如此不人道，又指警察是代表政府行事，難道瑞典政府也不尊重人權？

當記者問他，事主曾先生在警察面前倒地及大叫警察殺人，是否也有不對。

桂從友指看了那段片段，認為曾氐一家剛剛被驅趕，曾先生的父親又病發，反問記者指望曾先生在無助和絕望中有何反應？為什麼不關注長者半昏迷躺在地上的片段？

桂從友又指，即使這名遊客行為有瑕疵，警察亦不能夠粗暴對待他們，如果警察不願意協助遊客，應該和大使館聯絡，但他們沒有這樣做。

桂從友亦不同意有輿論認為，中國政府處理事件的方式，是為瑞典籍的銅鑼灣書店股東桂民海一案報復瑞典。

另外，事主曾先生再次接受中國媒體訪問，他對《中國日報》表示，對當時的不理智行為感到慚愧，但也請大眾能夠理解他見到父母受虐待時的感受。

他又解釋比原訂時間提前十多小時到酒店，是因為訂錯入住酒店的日期。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。