中國遊客被趕事件 中方續聲討瑞典

中國遊客聲稱在瑞典受到粗暴對待的事件,當地檢察部門回應指,案件早於10日前已經結束調查,警察並沒有做錯,不過一直力撐遊客的中國駐瑞典大使就不同意調查結果,更指警察這樣做都沒有違法,質疑瑞典政府是否不尊重人權。

中國遊客被瑞典警察抬離酒店風波,瑞典檢察部門星期一作出回應,指針對警察是否粗暴對待遊客的調查早已結束。消息傳出後,中國駐瑞典大使再次接受瑞典媒體專訪,他對瑞典《快報》表示不同意調查結果。

桂從友指當時3名遊客被丟棄在荒郊野外的墳場,氣溫不足攝氏10度,生命安全受到威脅,但瑞典方面就指警察沒有違法,質疑瑞典法律是否如此不人道,又指警察是代表政府行事,難道瑞典政府也不尊重人權?

當記者問他,事主曾先生在警察面前倒地及大叫警察殺人,是否也有不對。

桂從友指看了那段片段,認為曾氐一家剛剛被驅趕,曾先生的父親又病發,反問記者指望曾先生在無助和絕望中有何反應?為什麼不關注長者半昏迷躺在地上的片段?

桂從友又指,即使這名遊客行為有瑕疵,警察亦不能夠粗暴對待他們,如果警察不願意協助遊客,應該和大使館聯絡,但他們沒有這樣做。

桂從友亦不同意有輿論認為,中國政府處理事件的方式,是為瑞典籍的銅鑼灣書店股東桂民海一案報復瑞典。

另外,事主曾先生再次接受中國媒體訪問,他對《中國日報》表示,對當時的不理智行為感到慚愧,但也請大眾能夠理解他見到父母受虐待時的感受。

他又解釋比原訂時間提前十多小時到酒店,是因為訂錯入住酒店的日期。

