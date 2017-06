【i-CABLE】

雖然美國政府警告國民不要前往北韓,但據旅遊業界估計,每年有大約1,000名美國人到北韓觀光。

安排瓦姆比爾(Otto Warmbier)到北韓的青年先鋒旅行社指,平壤當局一直拒絕讓他們接觸瓦姆比爾。因應這次悲劇收場,將不會再為美國人籌備北韓旅行團。

旅行社是英國人約翰遜於9年前創立,總部在西安。他本人除了來往中國及北韓,每年會有部份時間居住南丫島。

他的旅行社主力經營北韓團,行程一般包括參觀平壤主要景點,亦有安排參加平壤馬拉松的服務。

