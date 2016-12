中國原武警司令員王建平涉貪被立案偵查

By

【i-CABLE】

中國反腐浪潮一浪接一浪,當中軍隊繼徐才厚、郭伯雄之後,這次輪到另一隻軍中大老虎。他是中央軍委聯合參謀部副參謀長、原武警部隊司令員王建平,涉嫌受賄犯罪,已經被軍事檢察機關立案偵查。

值得留意的是,雖然早前落馬的軍中「大老虎」徐才厚和郭伯雄,都是上將軍銜,不過被調查時已經退役,而王建平是中共十八大之後首名落馬的現役上將。

雖然官方未公布他的具體罪名,但有消息指,他兒子的身家超過20億元,亦與周永康關係密切。

中國國防部在例行記者會上,證實王建平落馬的消息。現任中央軍委聯合參謀部副參謀長,和曾經擔任武警部隊司令員的王建平,是十八大後首名落馬的現役解放軍上將。

王建平最後一次出現在官方的報道,是今年8月一篇關於他在全軍實戰化軍事訓練座談會上的發言。而他在今年十月底,已經缺席第18屆六中全會,在今年8月下旬,已經有消息指,王建平已經被軍方檢察人員帶走調查。而他太太和秘書亦在同日被帶走。

中國傳媒引述軍方消息指王建平在擔任,武警司令員期間,武警的工程都被他兒子包攬,估計他的兒子的身家超過20億元人民幣。

今年63歲的王建平,1969年加入解放軍,直到90年代轉入武警系統,2009起,擔任武警部隊司令員,當時直接向時任中央政法委書記、中共政治局常委周永康報告工作。

2012年周永康退休前,王建平獲晉升為武警上將。他亦曾是已故的軍中大老虎徐才厚,及正在服刑的郭伯雄的下屬。他在2014年調任解放軍副參謀長,有指這樣做是要將他調離武警基地,再對他展開調查。今年初,王建平擔任新成立的中央軍委聯合參謀部副參謀長。

(Copyright 2016 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。