中國原武警司令員王建平涉貪被立案偵查

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中國反腐浪潮一浪接一浪，當中軍隊繼徐才厚、郭伯雄之後，這次輪到另一隻軍中大老虎。他是中央軍委聯合參謀部副參謀長、原武警部隊司令員王建平，涉嫌受賄犯罪，已經被軍事檢察機關立案偵查。

值得留意的是，雖然早前落馬的軍中「大老虎」徐才厚和郭伯雄，都是上將軍銜，不過被調查時已經退役，而王建平是中共十八大之後首名落馬的現役上將。

雖然官方未公布他的具體罪名，但有消息指，他兒子的身家超過20億元，亦與周永康關係密切。

中國國防部在例行記者會上，證實王建平落馬的消息。現任中央軍委聯合參謀部副參謀長，和曾經擔任武警部隊司令員的王建平，是十八大後首名落馬的現役解放軍上將。

王建平最後一次出現在官方的報道，是今年8月一篇關於他在全軍實戰化軍事訓練座談會上的發言。而他在今年十月底，已經缺席第18屆六中全會，在今年8月下旬，已經有消息指，王建平已經被軍方檢察人員帶走調查。而他太太和秘書亦在同日被帶走。

中國傳媒引述軍方消息指王建平在擔任，武警司令員期間，武警的工程都被他兒子包攬，估計他的兒子的身家超過20億元人民幣。

今年63歲的王建平，1969年加入解放軍，直到90年代轉入武警系統，2009起，擔任武警部隊司令員，當時直接向時任中央政法委書記、中共政治局常委周永康報告工作。

2012年周永康退休前，王建平獲晉升為武警上將。他亦曾是已故的軍中大老虎徐才厚，及正在服刑的郭伯雄的下屬。他在2014年調任解放軍副參謀長，有指這樣做是要將他調離武警基地，再對他展開調查。今年初，王建平擔任新成立的中央軍委聯合參謀部副參謀長。

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