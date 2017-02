By

【i-CABLE】

中國公安部發出公告,為了加強出入境管理,將會對入境的外國人留存指紋。

新措施由今個星期五開始,首先在深圳機場等口岸展開試點,之後陸續推廣實施。凡14歲以下,超過70歲和持有外交護照的外國人可以豁免。

中國公安部表示留存指紋是加強出入境管理的重要措施,國際上已有多個國家實行,邊檢機關將採取有效措施,提高口岸通關效率。

