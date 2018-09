中國擬監管網上宗教訊息 多個教會被強制解散

By

【i-CABLE】

中國內地近年不斷加強對宗教的控制,國家宗教事務局星期一發佈徵求意見稿,計劃監管互聯網宗教訊息服務,包括規定任何組織或者個人,不可以透過文字、相,或者影片等方式,發佈拜神燒香、誦經,或者彌撒等宗教活動。而在最近一個月,全國各地都有教會被強制解散或者取締,北京的錫安教會就是其中之一。

錫安教會被公安查封之後3日,原本教會所在的大廈大閘外,仍有兩名保安把守,附近還有公安和警車。星期日下午,有70多名官員和警察進入教會驅趕信眾,並將牧師金明日帶到教會會議室,扣留了3個小時,宣布錫安教會已被取締。

到了星期二,15位牧師和同工回到教會,想取回遺下的個人物品,但當他們接近教會,就馬上被當局分別帶到不同地方,扣留了一段時間。

錫安教會的場地在上月19日已經租約期滿,9月3日是他們的最後限期,但金明日指,當年是業主主動邀請他們搬過去,由教友投資了1,000萬元和簽定了10年租約,並不是說走就走。金明日相信,未來宗教在內地的生存空間將會愈來愈小。

自《宗教事務條例》在年頭實施後,除了北京的錫安教會,各省政府亦都開始陸續大規模整頓當地的家庭教會,當中有不少都已經被取締。

