中興買不到美國零件 或影響5G技術部署

美國決定封殺中興集團,禁止美國公司與中興做生意,買不到美國零件,對中興影響有多大呢?分析指,目前中興有大約25%至30%零件向美國公司買入,換言之,中興要繼續營運就要改向其他供應商取貨,外界關注會否影響中興的5G技術部署。

中興通訊被美國商務部發出懲罰通知後,公司早上向全體員工發信,表示公司對事件高度重視,並第一時間成立危機應對工作組,內文稱正從各個領域分析並應對舉措。

中國商務部就指,正密切關注事態發展,隨時準備採取必要措施,維護中國企業的合法權益。

美國商務部對中興通訊的制裁,可以指是去年制裁禁令的延續。

美國去年指中興違反出口管制,非法向伊朗及北韓出售商品,被罰了12億美元,但中興未有兌現承諾,開除4名員工及懲罰另外35人,不但沒有削減,甚至全額發放獎金給他們,並且對美國商務部的調查多次作出不實陳述,決定禁止美國企業賣元件給中興禁售期7年。

有學者認為,這次明顯是中美貿易摩擦的後續,最終受害的不止是中興,就連美國企業,以及中美兩國都是雙輸。

電信行業的協會”手機中國聯盟”就指,中興一旦真的被美國禁售芯片7年,即使中興不死,也不再會是之前的中興,因為沒有了美國的芯片及軟件供應,中興很難在通信設備業生存。

中興通訊是中國主要電信設備商之一,也是”中國製造2025″計劃的重點發展產業,它的產品大多是使用美國的高通晶片,近日才發布5G系列基站產品,還表示會在今年第3季度在全國部署5G,投放金額高達467億元人民幣。

