中興買不到美國零件 或影響5G技術部署

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美國決定封殺中興集團，禁止美國公司與中興做生意，買不到美國零件，對中興影響有多大呢？分析指，目前中興有大約25%至30%零件向美國公司買入，換言之，中興要繼續營運就要改向其他供應商取貨，外界關注會否影響中興的5G技術部署。

中興通訊被美國商務部發出懲罰通知後，公司早上向全體員工發信，表示公司對事件高度重視，並第一時間成立危機應對工作組，內文稱正從各個領域分析並應對舉措。

中國商務部就指，正密切關注事態發展，隨時準備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

美國商務部對中興通訊的制裁，可以指是去年制裁禁令的延續。

美國去年指中興違反出口管制，非法向伊朗及北韓出售商品，被罰了12億美元，但中興未有兌現承諾，開除4名員工及懲罰另外35人，不但沒有削減，甚至全額發放獎金給他們，並且對美國商務部的調查多次作出不實陳述，決定禁止美國企業賣元件給中興禁售期7年。

有學者認為，這次明顯是中美貿易摩擦的後續，最終受害的不止是中興，就連美國企業，以及中美兩國都是雙輸。

電信行業的協會”手機中國聯盟”就指，中興一旦真的被美國禁售芯片7年，即使中興不死，也不再會是之前的中興，因為沒有了美國的芯片及軟件供應，中興很難在通信設備業生存。

中興通訊是中國主要電信設備商之一，也是”中國製造2025″計劃的重點發展產業，它的產品大多是使用美國的高通晶片，近日才發布5G系列基站產品，還表示會在今年第3季度在全國部署5G，投放金額高達467億元人民幣。

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