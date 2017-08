By

【i-CABLE】

中國進一步規範境外投資,明確限制房地產、酒店等項目。

國務院辦公廳轉發國家發改委、商務部、人行、外交部,關於規範境外投資方向指導意見,提到限制境內企業投資境外房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等項目,在境外設立無具體實業的股權投資基金或投資平台等,將建立境外投資黑名單,對違規投資行為實施聯合懲戒。

指導意見又提到,重點推進有利於「一帶一路」建設和周邊基礎設施的境外投資,在審慎評估經濟效益上,穩妥參與境外油氣、礦產等能源勘探和開發項目。

