By

【i-CABLE】

中國宣佈對北韓採取進一步制裁措施,全面停止進口煤炭等產品。

中國商務部聯同海關總署公告指,為執行聯合國安理會的新決議,由週二起全面禁止由北韓進口煤炭、鐵、鉛礦石及水產。

中國自去年年底,已按舊制裁決議上限規定,停止進口部份北韓煤炭,還有其他金屬,包括銅、鋅礦產,北韓羅津港轉口的非本地煤炭仍獲准豁免,但第三方出口國須事先通報。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。