中國將首度修訂信息公開條例 定明公開是常態

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以往中國經常有民眾申請要求政府公開信息，讓公眾監督政府施政，但多數都得不到直接答覆，又或是以國家機密為由，遭到拒絕。

實施了9年的政府信息公開條例，將會有第一次的修訂，明文「公開是常態」、「不公開是例外」，似乎資訊公開範圍會擴大。不過條例亦列明了有些資訊是不公開的，就是不可以危及國家、公共及經濟安全，特別是不能夠影響社會穩定，範圍頗大，有律師認為具體執行時，可能有部門仍會以此為擋箭牌。

化名秋白的廣州大學生，2015年指大學教材有涉嫌歧視同性戀內容，申請教育部信息公開，得不到回覆後，把教育部告上法院。

施行了9年的《政府信息公開條例》，近日首次作出修訂，新版本明確把「以公開為常態」、「不公開為例外」原則，白紙黑字寫入條文裡。

到底哪些信息可以不公開，新修訂列明凡是危及國家安全，公共安全、經濟安全和社會穩定，行政機關內部事務信息和涉及行政機關決策過程，這些政府信息都可不予公開。

律師王優銀曾代理多宗平民申請政府信息公開案件，最經典一宗就是要求財政部公開每張機票收取50元機場建設費，到底去了哪兒，財政部拒絕公開，理由是牽涉的信息是國家機密。

王優銀指，這次修訂首次把「以公開為常態」寫入法律，是法制上進步，但落到執法層面可能又是另一回事。今次修訂草案意見稿，目前仍處於徵集意見階段，民眾可於7月6日前寫信或網上提出意見。

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