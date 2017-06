中國將首度修訂信息公開條例 定明公開是常態

By

以往中國經常有民眾申請要求政府公開信息,讓公眾監督政府施政,但多數都得不到直接答覆,又或是以國家機密為由,遭到拒絕。

實施了9年的政府信息公開條例,將會有第一次的修訂,明文「公開是常態」、「不公開是例外」,似乎資訊公開範圍會擴大。不過條例亦列明了有些資訊是不公開的,就是不可以危及國家、公共及經濟安全,特別是不能夠影響社會穩定,範圍頗大,有律師認為具體執行時,可能有部門仍會以此為擋箭牌。

化名秋白的廣州大學生,2015年指大學教材有涉嫌歧視同性戀內容,申請教育部信息公開,得不到回覆後,把教育部告上法院。

施行了9年的《政府信息公開條例》,近日首次作出修訂,新版本明確把「以公開為常態」、「不公開為例外」原則,白紙黑字寫入條文裡。

到底哪些信息可以不公開,新修訂列明凡是危及國家安全,公共安全、經濟安全和社會穩定,行政機關內部事務信息和涉及行政機關決策過程,這些政府信息都可不予公開。

律師王優銀曾代理多宗平民申請政府信息公開案件,最經典一宗就是要求財政部公開每張機票收取50元機場建設費,到底去了哪兒,財政部拒絕公開,理由是牽涉的信息是國家機密。

王優銀指,這次修訂首次把「以公開為常態」寫入法律,是法制上進步,但落到執法層面可能又是另一回事。今次修訂草案意見稿,目前仍處於徵集意見階段,民眾可於7月6日前寫信或網上提出意見。

