中國廣電總局週四下令中國3大互聯網公司停辦視頻服務,原因是這些視頻對某些敏感議題引發負面評論,消息傳出後,在美國上市的新浪微博,股價一度急跌。

受影響的3家互聯網公司包括新浪微博、AcFun和鳳凰網,廣電局稱,用戶上載的視頻存在負面評論,已指示這3家公司停止提供有關服務。

廣電局的決定,似乎是中央在今年稍後舉行的十九大前,收緊網絡監控的最新舉措,屆時習近平預料會獲續任中國國家主席一職。

廣電局公布決定後,在納斯達克上市的新浪微博,股價一度下滑6.1%,新浪的股價也下滑4.8%。

新浪微博表示,該公司正與相關當局了解事件,並將會完全配合局方的規定。

