在北京,外交部對於兩韓近來就緩和關係採取的舉動,表示歡迎和支持。另外,中國商務部表示,為執行聯合國安理會加強制裁北韓的決議,將會對北韓限制出口原油及煉油產品。

聯合國安理會上月23日,一致通過進一步制裁北韓。為執行決議,中國商務部宣布限制對北韓出口原油,從上月23日起計算,每12個月,不得超過四百萬桶或525,000噸,亦限制對北韓出口精煉石油產品,今年內不得逾50萬桶。

同時由周六起,全面禁止對北韓出口鐵、鋼和其他金屬、工業機械和運輸車輛,亦全面禁止從北韓進口部分糧食和農產品等。在北京,外交部對兩韓同意下周在板門店舉行高級別會談,表示歡迎。

對於美韓雙方決定,在平昌冬奧期間延遲舉行聯合軍演,中方希望各方能以冬奧為契機,為緩和局勢及實現朝鮮半島無核化作出切實努力。

