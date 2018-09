By

【KTSF】

蘋果公司(Apple)指美國持續對中國產品加徵關稅,可能會令蘋果的產品更加貴。

美方至今已經提出對2,000億中國商品加徵關稅,蘋果公司指,他們的無線耳機以及Apple Watch蘋果手錶,可能會因此加價,不過蘋果並未有提及iPhone會否加價。

其他電子用品公司,例如是Dell及惠普等亦指,貿易戰會令網絡設備更加昂貴,最終可能導致職位流失。

特朗普總統在社交媒體上回應蘋果的聲明指,要解決以上問題,有一個更簡單的辦法,而稅收是等於零,辦法是蘋果公司應該在美國境內設廠製作產品,而不是在中國。

