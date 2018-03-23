中國商務部擬向美產品徵稅 總值約30億

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美國向進口鋼材及鋁徵收關稅措施，當地時間週五起生效，貿易代表萊特希澤透露，歐盟、澳洲等國家可能獲豁免。中方就表示，考慮向多項美國進口產品開徵關稅，以平衡損失，這些產品每年對華出口總值約為30億美元。

美國政府早前以國家安全為由，宣布向進口鋼材及鋁分別開徵25%及10%的關稅。

措施正式生效前夕，中方表示為了平衡利益損失，打算分兩階段向多項美國進口產品徵收關稅。

第一部份先向新鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、工業酒精、花旗參及無縫鋼管等產品，加徵15%關稅，這些美國產品每年對華出口總值達9.77億美元。

商務部指，若中美未能在規定時間內達成貿易補償協議，中方就會開始徵稅，之後評估美國措施對中國影響，進一步考慮向其他產品，包括美國進口豬肉和製品，以及回收鋁材加徵25%關稅。這部份產品每年對華出口總值逾19億美元。

商務部重申，美國以國家安全為由限制產品進口，嚴重破壞世貿多邊貿易體系，干擾正常國際貿易秩序。

中方已透過不同層次和渠道向美方交涉，將在世貿組織框架下採取法律行動，與其他世貿成員國共同維護多邊貿易規則穩定。

商務部發言人又重申中美作為世界兩大經濟體，合作是兩國唯一正確選擇，希望能共同促進中美經貿關係健康穩定發展，美方應盡快解決中方關切，透過對話解決分歧，以免損害中美合作大局。

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