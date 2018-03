中國商務部擬向美產品徵稅 總值約30億

【i-CABLE】

美國向進口鋼材及鋁徵收關稅措施,當地時間週五起生效,貿易代表萊特希澤透露,歐盟、澳洲等國家可能獲豁免。中方就表示,考慮向多項美國進口產品開徵關稅,以平衡損失,這些產品每年對華出口總值約為30億美元。

美國政府早前以國家安全為由,宣布向進口鋼材及鋁分別開徵25%及10%的關稅。

措施正式生效前夕,中方表示為了平衡利益損失,打算分兩階段向多項美國進口產品徵收關稅。

第一部份先向新鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、工業酒精、花旗參及無縫鋼管等產品,加徵15%關稅,這些美國產品每年對華出口總值達9.77億美元。

商務部指,若中美未能在規定時間內達成貿易補償協議,中方就會開始徵稅,之後評估美國措施對中國影響,進一步考慮向其他產品,包括美國進口豬肉和製品,以及回收鋁材加徵25%關稅。這部份產品每年對華出口總值逾19億美元。

商務部重申,美國以國家安全為由限制產品進口,嚴重破壞世貿多邊貿易體系,干擾正常國際貿易秩序。

中方已透過不同層次和渠道向美方交涉,將在世貿組織框架下採取法律行動,與其他世貿成員國共同維護多邊貿易規則穩定。

商務部發言人又重申中美作為世界兩大經濟體,合作是兩國唯一正確選擇,希望能共同促進中美經貿關係健康穩定發展,美方應盡快解決中方關切,透過對話解決分歧,以免損害中美合作大局。

