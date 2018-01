【i-CABLE】

在東海撞船後起火的伊朗運油輪,火勢仍未受控,並發生爆炸 。

大火燃燒至今已第5天,濃煙在遠處都可以看到,中國交通運輸部表示,救援船隻下午1時許,曾嘗試噴灑化學泡沫控制火勢,但運油輪發生爆炸,救援船隻須緊急撤離。

南韓海洋漁業部門估計,大火或會持續兩至四星期,但因燃油快速燃燒或蒸發,只會出現少量殘留物,降低大範圍洩漏風險。

運油輪載有十多萬噸凝析油,原訂由伊朗前往南韓,上週六在東海國際水域,與一艘香港註冊貨輪碰撞起火,運油輪32名船員失蹤,其中一人遺體已尋回。

