【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府正式通知國會一項對台軍售案,總值約14億美元,這也是特朗普上任後,首度批准的對台軍售。

根據特朗普政府提交給國會的通知,7項武器的軍售價值13.6億美元,通知還另外列出一筆直接的商業銷售,使得整個軍售案的總值高達14.2億美元。

國務院強調,軍售通知符合台灣關係法,表明美方支持台灣維持足夠的自我防衛能力。

國會在獲得特朗普政府的通知後,國會議員可在30天內提出反對,上一次美國政府對台軍售是在2015年奧巴馬政府任內。

而中國國務院對此強烈譴責,稱美方此舉屬外來干涉嚴重違反國際法,更損害中方主權和安全利益,並敦促美方撤銷軍售案。

