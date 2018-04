天宮一號重返大氣層 中國方指沒對地面造成損害

By

中國首個太空實驗室天宮一號已經重返大氣層,絕大部份器件在過程中銷毀,中國外交部表示並沒有發現對地面造成損害。

歐洲最大的應用科學研究機構,德國弗勞恩霍夫高頻物理雷達研究所,拍攝到相信是天宮一號的最後身影,從雷達圖像可以見到天宮一號結構仍然很完整,在本港時間早上8時15分重返大氣層,位置在南太平洋中區區域。

據哈佛史密松天體物理中心太空人麥克道爾估計,天宮一號落入大溪地的東北海域 ,跟外界原定的降落點,太空船墳場”尼莫點”相差不遠。

天宮一號於2011年9月發射升空,作為中國首個太空實驗室,經歷了多項中國在太空的第一次,包括第一次交會對接、先後與神舟八號、九號、十號飛船進行6次交會對接,以及中國航天史上首堂太空授課。

天宮一號的另一主要任務是進行各項實驗和技術驗證,為將來的空間實驗室和空間站打好基礎。超越預期服役兩年半後,天宮一號於2016年3月終止數據服務,但中國航天工程辦公室未有說明天宮一號不受控原因,由於天宮一號所處的地球低軌道有不少氣體分子流過,這些氣體分子與航天器碰撞摩擦後,會造成軌道衰減,令天宮一號慢慢掉落及再入大氣層。

各國這類航天器或相關設備等再入大氣層的物件,每年平均約有100公噸,而天宮一號重8.5噸,與一輛大型客貨車相若。

