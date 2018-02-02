美國會議員提名雙學三子競逐諾貝爾和平獎 中方譴責（視頻）

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美國多名國會議員聯署提名香港的雙學三子競逐諾貝爾和平獎，中國外交部發聲明譴責事件，香港政黨民建聯亦形容是匪夷所思。

美國12位民主、共和兩黨議員聯署去信諾貝爾獎委員會，表示黃之鋒、羅冠聰、周永康，以及他們推動的雨傘運動，以和平方式為香港爭取政改及自主，希望頒發和平獎肯定他們的努力。

中國外交部週五發聲明回應，敦促聯署的美國議員停止插手香港和中國的內政，指稱2014年的雨傘運動是”絕對非法”。

民建聯立法會議員李慧琼說：”大家回想其實整個佔中之後，沒有為香港爭取到任何實質民主進步，反而讓中央政府更加擔心，更加令一國兩制，我們有的空間有可能收窄，所以如果再提名他們獲得和平獎，第一佔中不是一件和平的事，第二其實對香港沒有好處。

有份聯署的美國國會議員有4人來自民主黨，8人來自共和黨，包括共和黨參議員Marco Rubio和共和黨眾議員Christopher Smith。

諾貝爾和平獎將於12月公布結果。

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