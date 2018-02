美國會議員提名雙學三子競逐諾貝爾和平獎 中方譴責（視頻）

【KTSF】

美國多名國會議員聯署提名香港的雙學三子競逐諾貝爾和平獎,中國外交部發聲明譴責事件,香港政黨民建聯亦形容是匪夷所思。

美國12位民主、共和兩黨議員聯署去信諾貝爾獎委員會,表示黃之鋒、羅冠聰、周永康,以及他們推動的雨傘運動,以和平方式為香港爭取政改及自主,希望頒發和平獎肯定他們的努力。

中國外交部週五發聲明回應,敦促聯署的美國議員停止插手香港和中國的內政,指稱2014年的雨傘運動是”絕對非法”。

民建聯立法會議員李慧琼說:”大家回想其實整個佔中之後,沒有為香港爭取到任何實質民主進步,反而讓中央政府更加擔心,更加令一國兩制,我們有的空間有可能收窄,所以如果再提名他們獲得和平獎,第一佔中不是一件和平的事,第二其實對香港沒有好處。

有份聯署的美國國會議員有4人來自民主黨,8人來自共和黨,包括共和黨參議員Marco Rubio和共和黨眾議員Christopher Smith。

諾貝爾和平獎將於12月公布結果。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. i-CABLE, The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。