By

【i-CABE】

中國外交部促請其他國家,不得利用劉曉波案干涉中國內政。

中國外交部發言人耿爽回應傳媒報道,有外國官員就劉曉波病死妄加評論,敦促有關國家切實尊重中國司法主權。

耿爽指劉曉波是觸犯中國法律被判刑的罪犯,他被診斷患有肝癌後,有關部門和醫療機構根據法律規定,並從人道主義出發,為他提供全力治療。

耿爽指中國是法治國家,對劉曉波案的處理純屬中國內政,外國無權說三道四。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。