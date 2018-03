李克強定6.5%經濟增長目標 指經濟民生政治仍存問題

By

【i-CABLE】

中國人大開幕大會,國務院總理李克強發表現屆政府最後一份工作報告,他將今年的經濟增長目標定在6.5%左右,與去年一樣,今次這份報告可以說是5年工作的一份成績表,他指中國成功頂住經濟下行的壓力,避免了硬著陸,不過他同時指出不少經濟、民生和政治問題仍然未解決。

總理李克強總結過去5年政績,指在經濟和社會發展取得歷史性成就。

經濟方面,國內生產總值由54萬億元,增加至82.7萬億元,平均每年增長7.1% ,佔世界經濟增長貢獻率超過三成,李克強指中國頂著了經濟下行壓力,成功避免「硬著陸」,國內經濟結構亦出現重大變化,服務業比重上升至超過一半,成為經濟增長主要動力。

在創新科技的研發投入亦不斷上升,規模躍升成為全球第二,政府財政和貨幣政策方面,停止徵收營業稅,累計減稅超過 2 萬億元,另外改革匯率市場化形成機制,保持人民幣匯率基本穩定,外匯儲備在去年止跌回升。

民生方面貧困人口減少了6,800多萬人,居民收入平均每年增長7.4% ,超過經濟增速,推進污染防治亦取得更大成效,重點地區污染物濃度持續下降。

不過他承認國內仍然有不少經濟、民生和政治問題未解決,他又指政府工作存在不足,有些幹部法治意識不強,擔當精神不夠、形式主義、官僚主義和腐敗等問題仍然存在,未來要加快建設法治政府,而為了控制失業率在較低水平,他將今年經濟增長目標定在6.5% 。

李克強在回顧過去政績時,有兩次提到,之有如此成績,是因為政策貫徹了以習近平為核心的黨中央決策部署。

