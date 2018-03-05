李克強定6.5%經濟增長目標 指經濟民生政治仍存問題

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中國人大開幕大會，國務院總理李克強發表現屆政府最後一份工作報告，他將今年的經濟增長目標定在6.5%左右，與去年一樣，今次這份報告可以說是5年工作的一份成績表，他指中國成功頂住經濟下行的壓力，避免了硬著陸，不過他同時指出不少經濟、民生和政治問題仍然未解決。

總理李克強總結過去5年政績，指在經濟和社會發展取得歷史性成就。

經濟方面，國內生產總值由54萬億元，增加至82.7萬億元，平均每年增長7.1% ，佔世界經濟增長貢獻率超過三成，李克強指中國頂著了經濟下行壓力，成功避免「硬著陸」，國內經濟結構亦出現重大變化，服務業比重上升至超過一半，成為經濟增長主要動力。

在創新科技的研發投入亦不斷上升，規模躍升成為全球第二，政府財政和貨幣政策方面，停止徵收營業稅，累計減稅超過 2 萬億元，另外改革匯率市場化形成機制，保持人民幣匯率基本穩定，外匯儲備在去年止跌回升。

民生方面貧困人口減少了6,800多萬人，居民收入平均每年增長7.4% ，超過經濟增速，推進污染防治亦取得更大成效，重點地區污染物濃度持續下降。

不過他承認國內仍然有不少經濟、民生和政治問題未解決，他又指政府工作存在不足，有些幹部法治意識不強，擔當精神不夠、形式主義、官僚主義和腐敗等問題仍然存在，未來要加快建設法治政府，而為了控制失業率在較低水平，他將今年經濟增長目標定在6.5% 。

李克強在回顧過去政績時，有兩次提到，之有如此成績，是因為政策貫徹了以習近平為核心的黨中央決策部署。

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