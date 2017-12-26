“超級低俗屠夫”吳淦煽動顛覆國家政權罪成 判囚8年（視頻）

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中國內地709案，兩名涉案者被判刑，其中在獄中傳出被施以酷刑的律師謝陽，被控涉嫌煽動顛覆國家政權罪，早前認罪同聲稱無受酷刑後，最終無需接受刑事處罰，但另一個涉案，被控顛覆國家政權罪、網名”超級低俗屠夫”的吳淦，就被判重囚8年，他在庭上指會不忘初心。

網名”超級低俗屠夫”的吳淦，被天津市第二中級法院認定干犯顛覆國家政權罪，判處剝奪政治權利5年，監禁8年，是709事件中刑期最長的被捕者。

吳淦開始為人熟悉，是2009年介入湖北鄧玉嬌殺官案，之後參與多宗重大爭議案件，包括瀋陽夏俊峰殺城管案等，為被告家屬奔波。

天津第二中級人民法院發表聲明，指吳淦長期利用網絡散布大量言論，以”維權”、”行為藝術”等為幌子，勾結職業訪民、律師，攻擊國家政權和憲法確立的國家制度，炒作多宗熱點案事件，抹黑國家機關，嚴重危害國家安全和社會穩定，行為構成犯罪，案件閉門審理。

吳淦的代表律師葛永喜相信，吳淦被重判8年，與其堅持不認罪有關。吳淦被重判，但另一位維權律師謝陽的案件，結果就很不一樣。

法院指謝陽長期受反華勢力滲透影響，逐漸形成了推翻國家現行政治制度的思想，曾在開庭前召集他人到庭圍觀聲援，又煽動不明真相的人對抗政府。法院聲明又指，宣判結束後，謝陽接受了境內外媒體的採訪。

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