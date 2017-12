“超級低俗屠夫”吳淦煽動顛覆國家政權罪成 判囚8年（視頻）

【i-CABLE】

中國內地709案,兩名涉案者被判刑,其中在獄中傳出被施以酷刑的律師謝陽,被控涉嫌煽動顛覆國家政權罪,早前認罪同聲稱無受酷刑後,最終無需接受刑事處罰,但另一個涉案,被控顛覆國家政權罪、網名”超級低俗屠夫”的吳淦,就被判重囚8年,他在庭上指會不忘初心。

網名”超級低俗屠夫”的吳淦,被天津市第二中級法院認定干犯顛覆國家政權罪,判處剝奪政治權利5年,監禁8年,是709事件中刑期最長的被捕者。

吳淦開始為人熟悉,是2009年介入湖北鄧玉嬌殺官案,之後參與多宗重大爭議案件,包括瀋陽夏俊峰殺城管案等,為被告家屬奔波。

天津第二中級人民法院發表聲明,指吳淦長期利用網絡散布大量言論,以”維權”、”行為藝術”等為幌子,勾結職業訪民、律師,攻擊國家政權和憲法確立的國家制度,炒作多宗熱點案事件,抹黑國家機關,嚴重危害國家安全和社會穩定,行為構成犯罪,案件閉門審理。

吳淦的代表律師葛永喜相信,吳淦被重判8年,與其堅持不認罪有關。吳淦被重判,但另一位維權律師謝陽的案件,結果就很不一樣。

法院指謝陽長期受反華勢力滲透影響,逐漸形成了推翻國家現行政治制度的思想,曾在開庭前召集他人到庭圍觀聲援,又煽動不明真相的人對抗政府。法院聲明又指,宣判結束後,謝陽接受了境內外媒體的採訪。

