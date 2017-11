李明哲涉顛覆國家政權判囚5年 稱不會上訴

By

【i-CABLE】

台灣的民進黨前黨工李明哲被指在大陸觸犯顛覆國家政權案,在湖南法院一審判處有期徒刑5年,剝奪政治權利兩年,李明哲表示服從判決,不會上訴,台灣的總統府批評裁決嚴重傷害兩岸關係。

李明哲早上被帶到岳陽市中級人民法院聽取判決,李明哲太太李凈瑜到庭旁聽,同案的彭宇華被判處有期徒刑7年,剝奪政治權利兩年。

法院指彭宇華與李明哲成立非法組織、策劃顛覆國家政權,攻擊憲法所確立的制度,嚴重危害國家安全與社會穩定,指控的犯罪事實清楚證據確實充份,其中彭宇華是首要份子,李明哲是積極參加者,考慮兩人認罪、悔罪,依法從輕處罰。

在台灣,總統府稱無法接受裁決,認為是嚴重傷害兩岸關係,尤其挑戰台灣民眾對於民主自由的堅持和想像,總統府強調、傳播民主理念無罪,呼籲大陸早日放人,讓李明哲返回台灣。

42歲的李明哲長期關注內地民間社會發展及人權狀況,他今年3月經澳門入境珠海後被扣查。

