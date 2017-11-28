李明哲涉顛覆國家政權判囚5年 稱不會上訴

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台灣的民進黨前黨工李明哲被指在大陸觸犯顛覆國家政權案，在湖南法院一審判處有期徒刑5年，剝奪政治權利兩年，李明哲表示服從判決，不會上訴，台灣的總統府批評裁決嚴重傷害兩岸關係。

李明哲早上被帶到岳陽市中級人民法院聽取判決，李明哲太太李凈瑜到庭旁聽，同案的彭宇華被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利兩年。

法院指彭宇華與李明哲成立非法組織、策劃顛覆國家政權，攻擊憲法所確立的制度，嚴重危害國家安全與社會穩定，指控的犯罪事實清楚證據確實充份，其中彭宇華是首要份子，李明哲是積極參加者，考慮兩人認罪、悔罪，依法從輕處罰。

在台灣，總統府稱無法接受裁決，認為是嚴重傷害兩岸關係，尤其挑戰台灣民眾對於民主自由的堅持和想像，總統府強調、傳播民主理念無罪，呼籲大陸早日放人，讓李明哲返回台灣。

42歲的李明哲長期關注內地民間社會發展及人權狀況，他今年3月經澳門入境珠海後被扣查。

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