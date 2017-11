By

【i-CABLE】

新華社報道,中共總書記習近平特使,中共中央對外聯絡部部長宋濤,週五將到北韓訪問,並通報中共十九大情況。

韓聯社引述北京消息人士指,特朗普總統訪問中國後,中美在核問題上有所協調,才決定派特使到北韓,估計宋濤會向北韓傳達中美俄在核問題的立場,以及要求平壤重新參與六方會談。

