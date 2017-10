中證監主席劉士余語出驚人 指習近平粉碎篡黨奪權陰謀

【i-CABLE】

正在北京召開的中共十九大這天開放代表團會議,讓記者採訪,當中最矚目的是中央金融系統的小組會。中證監主席劉士余在會上語出驚人,指總書記習近平過去5年,粉碎了一些落馬高官篡黨奪權的陰謀,挽救了黨和國家,而他提到這一段的時候,官方的文字直播亦中斷。

中央金融系統分組會議上,當每個人都忙於向領導核心表示忠誠時候,證監會主席劉士余自己拿著預先準備好的講稿,透露了這個重大秘密。

劉士余接著指,搗破這次篡黨奪權陰謀的就是總書記習近平。

劉士余披露的秘密,有兩點早前官方沒有提過,第一就是早數年已處置過的薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄,現在加上剛剛被雙開的孫政才。

第二點是,法院原先公布他們罪行只是貪污、濫用職權、亂搞男女關係等,篡黨奪權這項罪名法院和紀檢部門一直沒有公開過,為何這個高層機密,會出自一個金融部門官員之口。

2015年中國股災後,中央隨即調查是否有人在幕後操縱,一年後證監會主席肖鋼被免職,由劉士余接任。

劉士余80年代和90年代,分別做過前總理朱鎔基和王岐山的部下,中國媒體報道,劉士余出任證監會主席,是由總書記習近平親自拍板。

