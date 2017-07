美國白宮早前在新聞稿,錯誤稱呼中國國家主席習近平為”中華民國總統”,北京方面指美方已作出道歉。

特朗普總統上週六出席二十國集團峰會期間,會晤習近平,白宮其後向傳媒發稿,交代二人閉門會議前。

特朗普的公開發言內容,標題中習近平的頭銜錯誤寫成”中華民國總統”,而非”中華人民共和國主席”,白宮已更正。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。