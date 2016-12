By

【i-CABLE】

中國外交部長王毅接受專訪時指,中國正穩步走近世界舞台中央,成為變局中的正能量,又指中美關係今後會面臨一些新的複雜和不確定因素,但雙方長久穩定合作,實現互利共贏是歷史大勢。

王毅接受《人民日報》專訪時,提到特朗普當選美國總統後,中國國家主席習近平很快便與他通電話,雙方都表示願推進中美關係,為中美關係平穩過渡發出積極信號。

總結今年的外交成就,他指中國在全球治理變局中引領方向,在國際形勢亂象中把握大局,在激烈複雜博弈中維護利益。

在國家主權問題上,他指今年開展了涉台、涉港、涉疆、涉藏外交,堅決反對和抵禦外部勢力干涉破壞,顯示了維護自身核心利益的堅強決心。

