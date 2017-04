By

【i-CABLE】

中國外交部證實,國際刑警組織已經向外逃美國的中國商人郭文貴發出紅色通緝令。

郭文貴在社交網站回應指,國際刑警組織不是政府,更不具備行政執行權,他沒有任何中國身份證件多年,內容完全胡編亂造。

郭文貴曾是北京政泉控股的實際控制人,被指多次賄賂前國家安全部副部長馬建,涉及6,000多萬元人民幣,在2013年底逃出境外,第二年被當局批准逮捕。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。