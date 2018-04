By

中國解放軍上星期在台灣海峽實彈軍演,國台辦指是針對台獨勢力和分裂言行。

對於美國國務院反對兩岸任何一方採取行動改變現狀時,國台辦重申,反對任何外部勢力插手干涉中國內政。

國台辦發言人馬曉光說:”解方軍軍演傳達的信息十分清晰明確,我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力,挫敗任何形式的”台獨”分裂圖謀和行徑,捍衛國家主權和領土完整,如果”台獨”勢力繼續恣意忘為,我們將進一步採取行動。”

