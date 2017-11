中共原副部長魯煒涉嚴重違紀 成十九大後首位落馬官員（視頻）

【i-CABLE】

中共中央宣傳部,原副部長魯煒涉嫌嚴重違紀,正接受組織審查,成為十九大之後,首個落馬的正部級官員。

官員落馬近年都好常見,不過今次消息一公布,內地行家幾乎是奔走相告。因為魯煒自己是記者出身,但任內就嚴控網絡和輿論,有互聯網大總管之稱的他,還制定多條相關法規,甚至查封大批網上賬號,所以行家對他特別有感覺。不過有學者估計,他落馬亦不代表政策會有所放鬆。

魯煒接受組織審查,是十九大後首名落馬正部級官員。中紀委在他落馬後隨即發表評論,指是再次彰顯黨中央全面從嚴治黨,推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的決心和信念。

翌日中紀委再發一篇文章,指魯煒落馬歸功於「突擊巡視」,文章指十八屆中紀委最後一次巡視,正正包括魯煒領導過的網信辦,當時巡視組指網信辦政治擔當有缺失,不正確使用權力問題時有發生,維護政治安全不夠有力,政治生態不良,存在小圈子問題。文章指仔細品味這些問題的話,魯煒落馬就不足為奇。

五十七歲的魯煒是新華社記者出身,出事前主管網絡安全事務,2014年出任中央網絡安全和信息化,領導小組辦公室主任,被稱為「互聯網大總管」。不過去年六月開始已沒擔任此職,在他任內,內地收緊互聯網管制,制定多條法規規管網上言論,甚至查封大量的網上賬號。

《紐約時報》稱他為「中國互聯網的守門人」,2015年他更被《時代雜誌》選為一百名最具影響力人物之一,因他「有權決定億萬中國網民看甚麼」。

章立凡估計,魯煒落馬不代表政策會放鬆,因為在他離開網信辦的這一年多以來,網絡控制仍是愈來愈嚴,他認為貪腐只是他落馬的表面理由,真正的原因是新核心領導班子上任後,又一次的人事洗牌。

