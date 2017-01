台灣稱遼寧號穿越台灣海峽 中方指”非常正常”

By

台灣方面指,大陸航空母艦「遼寧號」為首的編隊,周三穿越台灣海峽北上,台灣出動戰機及軍艦監視。正在尼加拉瓜訪問的蔡英文總統分別與國安會及國防部人員通話,了解「遼寧號」最新動向。

台灣的國防部表示,「遼寧號」航母為首的編隊結束在南海的訓練後,周二晚啟程北上,早上7時進入台灣西南防空識別區,沿台灣海峽中線以西向北航行,中午通過廣東汕頭外海,到晚上7時通過福建湄州島外海。

在台灣,多架 F-16 、 IDF 戰機以及 P3C 反潛機周三凌晨起陸續由嘉義、台中等地升空監視,並派出成功級、拉法葉級巡防艦隨「遼寧號」向北航行,防空和反艦導彈亦戒備。國防部長馮世寬會一連兩天,留在國防部了解情況。

「遼寧號」航母編隊上月由青島出發,經台灣東部海域前往南海,進行首次遠海訓練,之後在海南島停留。編隊沒有跟原本航線回程,而是經台灣海峽,路線幾乎圍繞台灣航行一周。

編隊早上駛入台灣海峽時,正值總統蔡英文在尼加拉瓜出席總統奧爾特加的就職典禮,她回到下榻酒店後分別與國安會副秘書長陳俊麟及國防部長馮世寬通電話,聽取「遼寧號」的最新動態。

隨團的國安會秘書長吳釗燮,在典禮期間亦頻頻低頭看手機,出席另一活動時亦一度離席,與總統府發言人黃重諺耳語,之後接了一個長途電話,傳媒估計他正密切注視台海狀況。

在北京,中國外交部副部長劉振民指出,台灣海峽是兩岸共享,也是國際水道,「遼寧號」往返台灣海峽非常正常,不會影響兩岸關係。在台灣,陸委會指任何威脅對兩岸關係沒幫助,兩岸應相向而行,對台海和平安定帶來貢獻。

陸委會早上召開年終記者會之際,「遼寧號」穿越台灣海峽。張小月表明台灣主權獨立,對岸一直將台灣視為她的一部分,台灣民眾不能接受。

另一方面,大陸國台辦批評台灣民進黨上任以來拒絕承認「九二共識」,對當前兩岸局面有不可推卸責任。

蔡英文前往中美洲訪問途中,過境美國休斯敦時,與美國政要會面。馬曉光呼籲美國相關人士恪守「一中」政策,遵守三個聯合公報原則,免衝擊台灣和平穩定。又指台灣當局不回歸到正確軌道,反而去「告洋狀」,是於事無補的。

