中國及俄羅斯舉行聯合反導電腦演習,加強兩軍應對區內導彈威脅能力。

中國及俄羅斯軍方週一起,一連6日在北京舉行聯合反導電腦演習,透過虛擬空間模擬真實威脅,應對兩國受到的突發、挑釁性導彈攻擊。

有分析估計,俄軍的S-300 、 S-400及解放軍的紅旗-9 防空導彈都有參與。

今次是兩國繼今年5月,再次舉辦同類的反導演習,中國國防部表示,演習是要落實兩國元首就加強反導合作的共識,對增進兩國戰略互信,共同應對區內導彈威脅,有重要意義,強調演習不針對任何國家。

兩國外長同日在印度新德里,與印度外長舉行三邊會談。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示,俄方有就朝鮮半島局勢,與中、印兩國交換看法,三國均不樂見局勢進一步加劇。

拉夫羅夫重申北韓問題只能以政治、外交渠道解決,一旦發生衝突,三國亦準備好介入。

