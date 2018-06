中國以牙還牙 向美國實施報復性關稅措施

By

【KTSF 張麗月報導】

就在特朗普總統宣布徵收關稅一小時後,中國隨即還擊,宣佈向美國實施”同等力度和規模” 的報復性關稅措施,當中包括農產品,好像大豆等。

針對美國的關稅措施,中國快速作出反應,中國國務院屬下的關稅及海關委員會表示,從7月6日起,第一批對總值340億美元的入口美國產品徵收25%關稅,徵稅的項目包括農產品,好像大豆、電動汽車、一系列的油電混合車、多類的海鮮和豬肉,這些措施等同美方第一批向中國提出的徵稅規模。

美國已表示,日後還會額外向總值160億美元中國產品加徵關稅,令到徵稅的中國產品總值最終提高到500億美元。

而中國也表示,將會向美國以牙還牙,最終也會向659項總值500億美元的入口美國產品徵稅。

中國又說,後期加入徵稅的美國產品,包括原油、柴油、磁力共振造影技術、MRI相關產品等。

中國並宣布雙方早前達成的所有經貿成果無效。

