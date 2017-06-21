中國全面恢復進口美國牛肉 14年來首次

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【i-CABLE】

星期二開始，中國民眾想食牛肉，從此多一個選擇，就是美國牛肉，自從2003年美國爆發瘋牛症後，14年來，中國再次全面允許美國牛肉進口，可否靠牛肉扭轉到中美貿易差距就言之尚早，不過首當其衝的可能是中國的養殖戶。

晚餐煮黑椒牛排，還是和牛打邊爐好？在這個街市，你可以找到從澳洲或巴西等地進口的冰鮮牛肉。不用等多久市場上就可以多一個選擇，質檢總局宣佈星期二起允許美國牛肉輸入，首批牛肉供應，可以從網購平台天貓買到。