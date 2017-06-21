中國全面恢復進口美國牛肉 14年來首次

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星期二開始，中國民眾想食牛肉，從此多一個選擇，就是美國牛肉，自從2003年美國爆發瘋牛症後，14年來，中國再次全面允許美國牛肉進口，可否靠牛肉扭轉到中美貿易差距就言之尚早，不過首當其衝的可能是中國的養殖戶。
晚餐煮黑椒牛排，還是和牛打邊爐好？在這個街市，你可以找到從澳洲或巴西等地進口的冰鮮牛肉。不用等多久市場上就可以多一個選擇，質檢總局宣佈星期二起允許美國牛肉輸入，首批牛肉供應，可以從網購平台天貓買到。
質檢總局要求進口牛肉，必需要有完整記錄，以便追溯到牛隻的出生農場，牛隻可以來自墨西哥或加拿大，只要是在美國屠宰和不是產自瘋牛症牛隻的後代，就可以入口中國，美國在2003年爆發瘋牛症後，中國禁止入口美國牛肉，但在禁令前，中國大部份入口牛肉都是來自美國。
研究農業市場的專家認為，新政策會令到冰鮮牛肉價格下跌，同時也拉低國內鮮牛價格，加上美國牛肉成本，遠遠低於國內的牛肉，會對國內牛隻養殖戶造成很大衝擊。
艾格農業分析師馬文峰指牛隻養殖戶大部份都是散戶，他們沒有能力和財力提升牛肉品質，與入口牛肉競爭，長遠需要政府改變農業政策，才可以保障生計。
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