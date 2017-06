中國全面恢復進口美國牛肉 14年來首次

星期二開始,中國民眾想食牛肉,從此多一個選擇,就是美國牛肉,自從2003年美國爆發瘋牛症後,14年來,中國再次全面允許美國牛肉進口,可否靠牛肉扭轉到中美貿易差距就言之尚早,不過首當其衝的可能是中國的養殖戶。

晚餐煮黑椒牛排,還是和牛打邊爐好?在這個街市,你可以找到從澳洲或巴西等地進口的冰鮮牛肉。不用等多久市場上就可以多一個選擇,質檢總局宣佈星期二起允許美國牛肉輸入,首批牛肉供應,可以從網購平台天貓買到。

質檢總局要求進口牛肉,必需要有完整記錄,以便追溯到牛隻的出生農場,牛隻可以來自墨西哥或加拿大,只要是在美國屠宰和不是產自瘋牛症牛隻的後代,就可以入口中國,美國在2003年爆發瘋牛症後,中國禁止入口美國牛肉,但在禁令前,中國大部份入口牛肉都是來自美國。

研究農業市場的專家認為,新政策會令到冰鮮牛肉價格下跌,同時也拉低國內鮮牛價格,加上美國牛肉成本,遠遠低於國內的牛肉,會對國內牛隻養殖戶造成很大衝擊。

艾格農業分析師馬文峰指牛隻養殖戶大部份都是散戶,他們沒有能力和財力提升牛肉品質,與入口牛肉競爭,長遠需要政府改變農業政策,才可以保障生計。

