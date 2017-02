粵H7N9禽流感擴散 逾三成街市現病毒污染（視頻）

By

中國 H7N9 禽流感疫情在各地,包括廣東、四川、湖南、湖北、福建、雲南等地都有新增。人類感染 H7N9 禽流感個案已經造成多人死亡。病人主要都是因為接觸活家禽,或者接觸過被病毒污染的物品而受感染。廣州市疾控中心指,根據最近一星期的監測,有三成以上的街市都有病毒污染。記者去廣州的街市看過,發現仍然有不少商販在現場宰殺活雞,衛生情況亦不理想。

一早已經禁售活雞的廣州越秀區街市,有檔口附近擺放著多籠活雞,有些更標明即買即劏。有檔口遍地雞毛和雞血,但雞販就表示不怕受感染。

廣州市疾控中心最近一星期的監測顯示,市內三成以上的街市有不同程度的 H7N9 禽流感病毒污染,引起關注。由於一月至三月是 H7N9 發病高峰期,當局規定每月的16日至18日,連續三天全市禽類交易休市,令禽流感病毒淨化 60% 以上。但復市一周後,禽流感病毒又恢復到休市前的污染水平。衛生部門發出預警,呼籲市民盡量避免接觸活禽,如需購買家禽,可選擇集中屠宰的新鮮家禽產品。

今年的廣東的 H7N9 流感發病水平高於去年,單單一月頭半個月,全省接獲十一宗病例,兩名患者死亡。專家指疫情有擴散跡象,病例重症較多,但整體上仍受控。

