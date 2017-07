日本傳媒報道,該批日本人涉嫌從中國致電到日本千葉縣騙取現金,在福建省公安局被刑事拘留,兩地目前未就引渡條約達成共識,雙方仍在交涉。

